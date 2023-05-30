Стало известно, что более трети россиян пьют воду из-под крана

Сеть автоматов продажи питьевой воды «Налей воды» и исследовательская компания OMI выяснили вредные привычки россиян. Об этом информирует «Life.ru».

Согласно исследованию, воду из-под крана пьют более трети (39%) опрошенных. Отмечается, что в основном это жители небольших сел, деревень и поселков городского типа. Воду в бутылках чаще всего выбирают 26%. Как правило, это люди, которые живут в крупных городах с населением от 500 тысяч человек.

Также исследование показало, что те, кто предпочитает фильтровать воду, чаще всего выбирают сменные кассеты для кувшина (65%), а чуть меньше (34%) устанавливают проточный фильтр под мойку. Треть (35%) предварительно кипятят воду из-под крана.