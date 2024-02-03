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Спорт при онкологии: чем и как можно заниматься
Здоровье

3 февраля, 20:45

1 мин.

Врач рассказал о совместимости спорта и онкологических заболеваний

Мария Маковей
Автор
Женщина больна онкологией, делает растяжку
Фото FatCamera/istockphoto.com
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Врач по лечебной физической культуре Артем Курочкин эксклюзивно для «СЭ» рассказал, как физическая активность влияет на развитие онкологических заболеваний.

По его словам, регулярные занятия спортом не просто положительно сказываются на общем здоровье человека. Во время выполнения упражнений в мышцах накапливается больше гликогена, глюкоза быстрее попадает в кровь, жизненные процессы активизируются.

«При регулярной физической активности в клетках имеется достаточное количество митохондрий, у организма появляется больше сил. Поэтому наше тело хорошо «отвечает» на терапию и быстрее запускает процессы регенерации, — отметил эксперт.

Однако спортом можно заниматься только до начала лечения онкологических заболеваний, с терапией большую физическую активность совмещать не следует. Нужно переключиться на лечебную физкультуру.

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