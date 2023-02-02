Специалисты рассказали о причинах и способах лечения храпа

Академик, почетный профессор государственной медицины Китая Александр Савелов-Дерябин и главный врач Юлия Абрамова специально для «СЭ» рассказали, что храпеть может любой человек, но вероятность такого признака больше у пожилых людей и пациентов с избыточной массой тела. «Храп возникает во время фазы быстрого сна, когда мышцы в нижнем отделе носоглотки расслабляются. Из-за усиленной вибрации мягких тканей во время прохождения потока воздуха через суженные дыхательные пути возникает храп», — объяснили специалисты.

По словам медиков, выраженность храпа зависит от стадии сна, положения человека в постели, а также применения некоторых лекарственных препаратов и алкоголя. Также состояния и заболевания, вызывающие храп, могут быть связаны с поражением дыхательных путей. К примеру, нарушено носовое дыхание, деформирована носовая перегородка, увеличены миндалины при инфекционных заболеваниях или тонзиллите. Среди причин храпа, в том числе аллергические риниты, синуситы, у детей — аденоиды, аномалии строения тканей ротовой полости (удлинение мягкого неба, удлинение и утолщение небного язычка, увеличение заднего отдела языка или его западение).

Наиболее серьезной медицинской проблемой считается храп, вызванный синдромом обструктивного апноэ или нарушениями сна. В этом случае храп носит вторичный характер. «Синдром обструктивного апноэ сна связан с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний, таких как инфаркты и инсульты. Лечение храпа у таких пациентов снижает вероятность заболеваний сердца и сосудов. Кроме того, оно помогает восстановить нормальное снабжение тканей кислородом и предотвратить гипоксию мозга», — рассказали врачи.

Для диагностики храпа Александр Савелов-Дерябин и Юлия Абрамова порекомендовали посетить сомнолога, кардиолога, отоларинголога и эндокринолога. Каждый из них имеет свои методики, с помощью которых можно выявить проблемы.

Большинство процедур для лечения храпа, по словам специалистов, направлены на уменьшение амплитуды движения мягких тканей, в частности, неба и языка. К консервативным методам относят изменение поведения и образа жизни: снижение веса, положение в кровати лежа на боку, отказ от алкоголя и приема некоторых лекарств, которые могут вызывать храп, применение особых устройств и растворов для орошения слизистой.

Могут быть показания и для хирургических методик лечения храпа, такие как анатомические изменения носоглотки, увеличение небной занавески, дужек, язычка, гипертрофированные небные миндалины, а также хронические заболевания околоносовых пазух. К наиболее безопасным и эффективным методикам Александр Савелов-Дерябин и Юлия Абрамова отнесли лечение храпа лазером, выполняемое под местной анестезией.