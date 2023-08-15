Специалисты рассказали, когда ожидать роста заболеваемости ковидом

Научный руководитель Научно-исследовательского института вакцин и сывороток имени И.И.Мечникова Виталий Зверев рассказал, что рост заболеваемости коронавирусом может наблюдаться в октябре. При этом бояться омикрон-штамма коронавируса EG.5 («Эрис») не стоит — он мало чем отличается от предыдущих вариантов омикрона. Об этом 13 августа сообщили на сайте ИА Регнум.

Врач, эксперт портала телемедицинских консультаций Arimed Екатерина Курбатова рассказала СЭ, что в период роста заболеваемости коронавирусом важно соблюдать ряд мер профилактики. «Носите маски и соблюдайте физическую дистанцию. Не забывайте регулярно мыть руки. Эти простые рекомендации помогут снизить риск заражения различными штаммами COVID-19», — пояснила специалист.

Также Екатерина Курбатова порекомендовала быть внимательными к своему самочувствию и здоровью. «Если у вас появилась температура, лихорадка, кашель или затрудненное дыхание, обратитесь за медицинской помощью и оставайтесь дома», — заключила эксперт.

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