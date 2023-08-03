Специалисты рассказали, как защитить кожу от ожогов

30 июля на сайте издания «Газета.Ру» клинический нутрициолог Анна Государева рассказала, что для эффективной защиты от ультрафиолетовых лучей и красивого загара нужно принимать витамин D3, астаксантин, пикногенол, ресвератрол, Омегу-3 и каротиноиды. «Подготовку к активному загару нужно начинать заранее, прежде всего, с приема витамина D3, если вы не принимаете его на постоянной основе. Научные исследования показали, что он защищает ДНК клеток от негативного влияния ультрафиолета, а также снижает воспалительную реакцию кожи», — пояснила специалист.

Врач иммунолог-аллерголог Наталья Перова рассказала СЭ, что защититься от солнечных ожогов также поможет ряд правил. «Загорайте только до 11 и после 16 часов, начиная с 15 минут, постепенно увеличивая время. Используйте солнцезащитные крема, обновляя их каждые два часа и после купания, избегайте открытого палящего солнца, носите головной убор и солнцезащитные очки. Если пьете антибиотики тетрациклинового ряда, препараты на основе зверобоя, гормональные контрацептивы, сердечно-сосудистые средства (некоторые), лекарства от угревой сыпи, то от загара лучше отказаться», — посоветовала эксперт.

Кроме того, чтобы избежать неприятных последствий в виде покраснения, кожи, ожогов, аллергических реакций и пигментации, Наталья Перова порекомендовала не использовать косметику с ретиноидами, эфирными маслами бергамота и апельсина.

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