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Сегодня, 11:35

Специалисты рассказали, что способно продлить и сократить жизнь мужчин

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
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Зрелый мужчина.
Фото Freepik/freepik

Американские ученые под руководством специалиста по здравоохранению Сюань Май Нгуена из Иллинойсского университет в Урбане-Шампейн выяснили, что низкая физическая активность, употребление наркотиков, курение оказывают наиболее негативное влияние на продолжительность жизни и увеличивают риск смерти на 30-45%. Стресс, пьянство, нездоровая диета и плохой сон увеличивали его на 20%. Об этом сообщили 24 июля на портале RTVI.

Академик, почетный профессор государственной медицины Китая Александр Савелов-Дерябин рассказал СЭ, что есть ряд рекомендаций, которые помогут достичь здорового долголетия. В первую очередь это правильное и здоровое питание — что мы едим, из того и состоим. Важно не переедать и соблюдать питьевой режим. Также не забывать о регулярных физических упражнениях и прогулках на свежем воздухе, соблюдать режим сна, достаточного для восстановления, рано ложиться (до 22.00) и рано вставать (в пять-шесть утра).

Отказаться стоит от курения и употребления большого количества алкоголя. Особую роль в достижении долголетия играет позитивное отношение к жизни, мысли и эмоции. «Если вы не можете решить проблему, то и беспокоиться о ней не нужно. Люди, настроенные на оптимизм, имеют более высокие шансы на достижение здорового долголетия», — заключил эксперт.

Ранее, 17 февраля, мы рассказывали о секретах японского долголетия.

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Советы и рекомендации
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