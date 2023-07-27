Специалисты предупредили об опасных пауках

В ряде регионов России из-за аномальной жары замечен рост популяции опасных пауков — каракуртов, в частности в Крыму и Волгоградской области. За три года случаи укусов каракуртами увеличились с 15 до 120 человек, то есть в восемь раз. Об этом 25 июля сообщили на сайте издания «Московский Комсомолец».

Врач-токсиколог Михаил Кутушов рассказал СЭ, что после укуса каракурта жало чаще всего остается в теле. «Яд каракурта опасен тем, что парализует дыхательный центр — это может привести к остановке дыхания. На месте укуса появляется белое пятно с розовой каемкой. Посмотрите, как выглядит каракурт, будьте осторожны и внимательны», — заключил специалист.

Ранее, 8 июля, мы рассказывали, что делать при укусе паука.