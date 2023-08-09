Специалисты объяснили, как улучшить качество сна

9 августа в беседе с порталом «Лента.Ру» терапевт Ольга Бакшутова рассказала, что перед сном полезно охлаждать комнату. «Во время засыпания температура тела человека снижается. Поэтому в прохладной комнате и на прохладном белье можно отойти ко сну быстрее», — пояснила специалист.

Международный спикер, коуч и автор медитаций Регина Гимранова рассказала СЭ, как сделать свой сон качественнее с помощью медитаций. «Регулярные медитации благотворно влияют на психическое, эмоциональное состояние, на физическое здоровье: нормализуется сердечный ритм, давление, повышается устойчивость нервной системы к внешним раздражителям», — отметила она.

По словам эксперта, для новичков лучше начинать медитировать с помощью аудиомедитаций, где есть голос, который руководит дыханием и говорит, куда нужно перенести внимание и какие действия сделать. Регина Гимранова порекомендовала сразу лечь на спину. «Прямая спина — это анатомически простое и понятное положение тела, в котором мышцы минимально напряжены. Устройтесь комфортно: опустите плечи, подложите возвышение под ягодицы, под колени или под голову, или выпрямите ноги, если нужно», — обозначила наиболее удобную позу эксперт.

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