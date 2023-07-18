Специалисты дали рекомендации по сохранению здоровья мозга на долгие годы

18 июля на портале Sakha life врач невролог Якутской городской больницы №2 Надежда Дьяконова рассказала, как сохранить здоровье мозга на долгие годы. «Болезни головного мозга — одно из самых распространенных явлений в мире. Атеросклероз сосудов головного мозга, деменция, инсульт... Почти половина всего взрослого населения борется с головной болью, по крайней мере раз в месяц. От работы мозга напрямую зависит качество нашей жизни: когда в голове туман, вы чувствуете усталость и неспособность мыслить ясно», — пояснила специалист.

Сохранить высокий уровень умственной активности, по ее словам, поможет общение с интересными людьми, физические упражнения, контроль давления, а также своевременная диспансеризация и профилактические осмотры.

Провизор, специалист по здоровому образу жизни и системному оздоровлению Галина Хусаинова рассказала СЭ, что для сохранения молодости на долгие годы важно позаботиться о здоровье головного мозга. В этом помогут упражнения, способствующие развитию когнитивных способностей и формированию новых нейронных связей.

«Осваивайте новые умения. Займитесь тем, что ранее никогда не пробовали. Подойдет рисование, разгадывание головоломок, освоение нового вида спорта, изучение иностранного языка, пение, приготовление новых блюд и так далее», — резюмировала эксперт.

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