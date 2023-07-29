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Сегодня, 20:15

Специалист рассказал, что гепатит С теперь полностью излечим

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
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Печень.
Фото Freepik/julos

Главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России, профессор Владимир Чуланов заявил, что благодаря достижениям вирусологии и молекулярной биологии за два последних десятилетия, гепатит C стал полностью излечим. Достаточно двух-трех месяцев терапии, чтобы болезнь отступила. Об этом 28 июля сообщили на сайте ТАСС.

Заведующий отделением амбулаторной онкологии клиники академика Ройтберга, кандидат медицинских наук Руслан Басанов рассказал СЭ, что вирусный гепатит С, наряду с гепатитом В, провоцирует развитие опухоли в печени и относится к онкогенным вирусам. «В развивающихся странах они приводят к смерти от рака в 22% случаев, а в развитых — в 6%. К онкогенным также относится вирус папилломы человека — он активизирует рост новообразований в шейке матки, а бактерия Helicobacter pylori повышает риск развития рака желудка», — резюмировал медик.

Ранее, 16 мая 2022 года, мы рассказывали о причинах развития невирусного гепатита.

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Медицина
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