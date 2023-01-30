Стиль жизни
Не болеть
Медицина Советы и рекомендации Польза и вред Что будет, если... Вопросы и ответы
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье

Сегодня, 08:45

Специалист по питанию рассказала о продуктах, усугубляющих целлюлит

Ольга Стрельникова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Фото Freepik/wayhomestudio

Health-коуч и специалист по питанию Елена Доронкина в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказала, что избавиться от целлюлита можно, если скорректировать свой рацион. К примеру, именно слишком частое употребление жирных, копченых и других продуктов и блюд, провоцирующих задержку жидкости, может привести к образованию и усилению «апельсиновой корки». Поэтому из рациона придется убрать майонез, фастфуд, суши и роллы, белый рис, белый хлеб, все изделия с пшеничной мукой, соленья и копчености. Также эксперт посоветовала сократить потребление соли и сделать акцент на фруктах, овощах и других полезных продуктах.

Что еще провоцирует появление целлюлита и, как от него избавиться, читайте в полной версии материала в «СЭ».

У нас появился Дзен-канал «Стиль жизни» о правильном питании, фитнесе, качественном отдыхе и развлечениях. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!

Польза и вред
Советы и рекомендации
0
Читайте также
«Всегда весело играть такие матчи». Эмоции Овечкина и Кросби после новой серии «Вашингтон» — «Питтсбург»
Президент МОК Бах выступил за возвращение российских спортсменов
Министр обороны Украины признал тяжелую военную обстановку на востоке
В США назвали план Зеленского по захвату Крыма безумием
Телеведущий Николай Дроздов попал в больницу с переломами ребер
Покупатели F-35 не могут использовать истребители без разрешения США
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Косметолог назвала топ-3 процедур для мужчин по уходу за кожей лица
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости