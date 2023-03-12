Специалист объяснил, как избавиться от изжоги

Сертифицированный Health-коуч, специалист по модификации образа жизни и немедикаментозному оздоровлению Георгий Суренян рассказал «СЭ», что изжогу обычно вызывает кислотный рефлюкс, который возникает, когда кислота из желудка попадает обратно в пищевод. «Изжога — это довольно распространенное явление. Способствовать возникновению кислотного рефлюкса и изжоги могут неправильное питание, избыточный вес, курение и прием некоторых лекарств», — пояснил эксперт.

Как отметил Георгий Суренян, существует множество способов, которые помогут облегчить изжогу естественным путем, например, можно пить ромашковый чай, принимать имбирные добавки и яблочный уксус. «Не стоит использовать безрецептурные препараты, такие как антациды. Они дают временное облегчение, но имеют и побочные эффекты, такие как диарея и запор. А ингибиторы протонной помпы (ИПП) способны увеличить риск возникновения пневмонии и болезней почек. Поэтому любые лекарственные средства лучше применять только по назначению врача», — предупредил Health-коуч.

Избавиться от изжоги в длительной перспективе помогут правильное питание, поддержание веса в пределах нормы, отказ от курения, занятия спортом и здоровый образ жизни. Также потребуется исключить провоцирующие продукты: острую, жирную и кислую пищу, подытожил Георгий Суренян.

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