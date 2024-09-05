Стиль жизни
Не болеть
Медицина Советы и рекомендации Польза и вред Что будет, если... Вопросы и ответы
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье
Новости
Специалист назвал средство, которое нужно включить в осенний уход
Здоровье

Сегодня, 20:30

1 мин.

Специалист назвал средство, которое нужно включить в осенний уход

Мария Задорожная
Автор
Девушка наносит крем на лицо
Фото g-stockstudio/istockphoto.com
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Доктор биологических наук Николай Ковалев рекомендует женщинам включить в осенний уход питательные маски для лица. По его словам, осенью кожа особенно нуждается в дополнительном питании.

«Идеально подойдет маска с коллагеном, ведь коллаген — главный белок нашей кожи, который поддерживает овал лица, упругость, ее сияние и свежесть, оказывая тем самым лифтинг-эффект», — отметил эксперт в беседе с «СЭ».

Особое внимание специалист советует обратить на морские ингредиенты. Ковалев подчеркивает, что они имеют высокую степень сходства с организмом человека на молекулярном уровне и могут эффективно восполнить нехватку микроэлементов.

«Например, красная икра в составе играет роль «проводника» для проникновения других питательных элементов в глубокие слои кожи. А омега-3 разглаживает мелкие морщинки и выравнивает кожный рельеф», — заключил доктор биологических наук.

Чеснок для лечения акне. Помогает ли чеснок при лечении акне? Отвечает дерматолог
Советы и рекомендации
Новости холдинга
Карта спецоперации на Украине 5 сентября
Карпин отказался сдавать матч Вьетнаму, против России выйдет вратарь, родившийся в Москве. Что происходит в сборной России
Иск Лурье о прекращении права пользования имуществом Долиной поступил в суд
Трутнев указал на необходимость смены подрядчика по созданию самолета «Байкал»
Последние новости
16:25
Врач напомнил о мерах профилактики гриппа
14:45
ВОЗ не подтвердила связь между использованием смартфонов и раком мозга
4 сен 18:40
В России научились диагностировать тревогу и депрессию по пульсу
4 сен 16:25
Офтальмолог объяснила, почему Элтон Джон мог частично ослепнуть
4 сен 15:45
Педиатр предупредила об опасности наборов для пирсинга с маркетплейсов