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Сегодня, 13:40

Создатель косметики объяснила, чем может быть опасна гиалуроновая кислота

Ольга Стрельникова
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Гиалуроновая кислота в бутылочке на голубом фоне.
Фото Freepik/freepik

Ирэн Форте, основательница одноименной линии уходовой косметики, рассказала, что гиалуроновая кислота вместо того, чтобы увлажнять кожу, может оказывать прямо противоположное воздействие и еще больше ее сушить. Об этом сообщили на сайте издания Porter.

По словам Ирэн Фортер, несмотря на то, что гиалуроновая кислота относится к средствам увлажнения, при неправильном использовании она может обезвоживать кожу. «Без влаги на поверхности кожи или в воздухе, гиалуроновая кислота будет вытягивать ее из лица, усугубляя проблему. Поэтому ее следует использовать с осторожностью там, где воздух очень сухой». Создательница косметики порекомендовала применять гиалуроновую кислоту в виде сыворотки только на влажной коже или после нанесения спрея. Сверху обязательно нужно положить слой увлажняющего крема, чтобы закрепить эффект.

Ранее мы рассказывали, как преобразить уставшую кожу за 20 минут.

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