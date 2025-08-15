Создано первое в мире противоядие от отравления угарным газом

Ученые Медицинской школы Университета Мэриленда разработали новый белковый препарат, который может выступать эффективным и безопасным антидотом при отравлении угарным газом. Результаты опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Угарный газ образуется при горении топлива и особенно опасен в замкнутых пространствах, например при неисправной вентиляции газового оборудования, работе бензогенераторов или авто в гараже. В настоящее время лечение чаще всего включает кислородную терапию, но даже после нее почти половина пациентов сохраняют долговременные повреждения сердца и мозга.

Новый препарат носит название RcoM-HBD-CCC и действует как «губка», быстро удаляя угарный газ из крови. Основа разработки — природная молекула RcoM, белок, который бактерия Paraburkholderia xenovorans использует для обнаружения минимальных концентраций угарного газа. Ученые модифицировали его так, чтобы он связывал именно угарный газ, не мешая кислороду и другим жизненно важным молекулам организма.

В экспериментах на мышах RcoM-HBD-CCC быстро извлекал угарный газ из эритроцитов и выводился с мочой. При этом препарат почти не влиял на артериальное давление, что выгодно отличает его от других белковых антидотов, способных вызвать резкий подъем давления.

Механизм действия связан с тем, что угарный газ связывается с гемоглобином значительно сильнее, чем кислород, вытесняя его и лишая ткани доступа к жизненно важному газу. Новый препарат перехватывает молекулы угарного газа, освобождает гемоглобин и позволяет ему вновь переносить кислород.

Авторы исследования считают, что в будущем RcoM-HBD-CCC можно будет использовать не только против отравления угарным газом, но и как компонент при лечении тяжелой анемии, кровопотери или для сохранения органов перед трансплантацией. Однако впереди еще ряд исследований для уточнения оптимальной дозировки и безопасности для человека.