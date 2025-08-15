Стиль жизни
Не болеть
Медицина Советы и рекомендации Польза и вред Что будет, если... Вопросы и ответы
Уведомления
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье
Новости
Создано первое в мире противоядие от отравления угарным газом
Здоровье

15 августа, 17:10

2 мин.

Создано первое в мире противоядие от отравления угарным газом

Мария Задорожная
Автор
Вакцина на столе
Фото alexey_ds, iStock

Ученые Медицинской школы Университета Мэриленда разработали новый белковый препарат, который может выступать эффективным и безопасным антидотом при отравлении угарным газом. Результаты опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Угарный газ образуется при горении топлива и особенно опасен в замкнутых пространствах, например при неисправной вентиляции газового оборудования, работе бензогенераторов или авто в гараже. В настоящее время лечение чаще всего включает кислородную терапию, но даже после нее почти половина пациентов сохраняют долговременные повреждения сердца и мозга.

Новый препарат носит название RcoM-HBD-CCC и действует как «губка», быстро удаляя угарный газ из крови. Основа разработки — природная молекула RcoM, белок, который бактерия Paraburkholderia xenovorans использует для обнаружения минимальных концентраций угарного газа. Ученые модифицировали его так, чтобы он связывал именно угарный газ, не мешая кислороду и другим жизненно важным молекулам организма.

В экспериментах на мышах RcoM-HBD-CCC быстро извлекал угарный газ из эритроцитов и выводился с мочой. При этом препарат почти не влиял на артериальное давление, что выгодно отличает его от других белковых антидотов, способных вызвать резкий подъем давления.

Механизм действия связан с тем, что угарный газ связывается с гемоглобином значительно сильнее, чем кислород, вытесняя его и лишая ткани доступа к жизненно важному газу. Новый препарат перехватывает молекулы угарного газа, освобождает гемоглобин и позволяет ему вновь переносить кислород.

Авторы исследования считают, что в будущем RcoM-HBD-CCC можно будет использовать не только против отравления угарным газом, но и как компонент при лечении тяжелой анемии, кровопотери или для сохранения органов перед трансплантацией. Однако впереди еще ряд исследований для уточнения оптимальной дозировки и безопасности для человека.

Ученые создали вакцину, которая на&nbsp;100% побеждает ВИЧ.Ученые создали вакцину против ВИЧ

Читайте нас в ВКонтакте Дзен Max
Медицина
Новости холдинга
Челестини в восторге, Обляков уже работает, Кисляка «провожают» в Португалию. Что происходит в ЦСКА перед дерби со «Спартаком»
Рафинья превращается в Винисиуса и все еще зол из-за «Золотого мяча». Но его можно понять
Круизный лайнер Astoria Grande с россиянами могут перенаправить в Сочи
Глава СК возбудил дело в отношении судьи Мальцевой
Глава МОК Ковентри заявила, что правительства не должны смешивать спорт и политику
Китай и Япония стали враждовать на фоне заявлений о Тайване. Что пишут СМИ
Читайте далее
Названы места и способы заражения лихорадкой чикунгунья
Следующий материал
Названы места и способы заражения лихорадкой чикунгунья

Takayama

КХЛ на Кинопоиске

Последние новости
17:10
Косметолог рассказала, что должно быть в зимней косметичке
14:30
Ученые обнаружили, что курение может привести к облысению
18 ноя 16:45
В России растет число заболеваемости гриппом, ОРВИ и COVID-19
18 ноя 15:15
Врач рассказала, может ли развиться диабет из-за пристрастия к сладостям
17 ноя 19:55
Трихолог рассказала, чем опасна ежедневная сушка волос феном