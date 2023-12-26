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Составлен типичный портрет российского пациента
Здоровье

Сегодня, 16:00

1 мин.

Составлен типичный портрет российского пациента

Мария Маковей
Автор
Пациент на приеме.
Фото Khanchit Khirisutchalual/istockphoto.com
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Эксперты центра социального проектирования «Платформа» и компании «ОнИн» опросили 1,2 тысячи россиян и пришли к выводу, что типичный русский пациент оценивает собственное здоровье хорошо или удовлетворительно, не склонен к ранней диагностике и профилактике. В случае болезни предпочитает начать самостоятельное лечение, что затрудняет дальнейшую врачебную работу.

«9% респондентов оценивают свое здоровье как отличное, 33% как хорошее, 50% как удовлетворительное. 7% называют свое состояние плохим и лишь 1% — очень плохим», — приводит результаты исследования издание «Коммерсантъ».

Большинство россиян лечится только по мере необходимости — 73%, лишь четверть занимается ранней профилактикой и диагностикой. Только 18% обращаются к врачу сразу после возникновения симптомов, а 4% вовсе ничего не делают.

К врачебным назначениям россияне относятся недоверчиво: 46% ищут дополнительную информацию, 11% обращаются к нескольким специалистам для сравнения, 36% безоговорочно следуют рекомендациям врача.

Основная причина отказа обращения к врачам — неудовлетворенность качеством медицинских услуг.

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