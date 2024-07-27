Сон менее 6 часов в сутки увеличивает риск ранней смерти на 30%

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что люди, которые спят менее 6 часов в сутки, на 30% больше подвержены риску ранней смерти. Об этом сообщает ТАСС.

«Люди с продолжительностью сна менее 6 часов в сутки имеют на 48% более высокий риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, на 30% более высокий риск ранней смерти», — сказал глава ведомства на форуме «Здоровое общество».

Также он добавил, что недостаток сна может снижать когнитивные функции и производительность труда на 40%.