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Сомнолог рассказал, как зимой облегчить ранний подъем
Здоровье

4 декабря 2025, 20:00

1 мин.

Сомнолог рассказал, как зимой облегчить ранний подъем

Кристина Гергис
Автор
Девушка в кровати
Фото Drazen Zigic, iStock

С уменьшением светового дня просыпаться становится сложнее. Когда за окном темно, организм просто отказывается воспринимать, что новый день уже наступил, а ранний подъем вызывает диссонанс. В беседе с «ОСН» врач-сомнолог Павел Кудинов рассказал, как легче просыпаться зимой.

По словам эксперта, решающую роль для своевременного пробуждения играет отнюдь не наличие солнца, а режим сна. Соблюдение четкого графика засыпания и подъема облегчает пробуждение больше, чем свет.

«Циркадные ритмы, конечно, частично связаны с солнечным светом, но все-таки режим бодрствования и дневной активности запускается в момент пробуждения. Да, вставать в темное время суток сложнее... Но все же если вы просыпаетесь всегда в одно и то же время, то больших проблем с пробуждением не возникнет. Вы будете хотеть спать в одно и то же время и, что самое главное, будете без будильника просыпаться рано», — отметил специалист.

Если все же темнота за окном не позволяет чувствовать бодрость, врач советует приобрести лампы дневного света, чтобы компенсировать недостаток солнца.

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