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Сомнолог объяснил, почему недосып приводит к набору веса
Здоровье

Сегодня, 21:30

1 мин.

Сомнолог объяснил, почему недосып приводит к набору веса

Мария Маковей
Автор
Девушка лежит в кровати.
Фото Highwaystarz-Photography/istockphoto.com
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Когнитивно-поведенческий терапевт, сомнолог Алексей Мелехин объяснил, что люди, страдающие хроническим недосыпом, предпочитают нездоровую пищу и переедают. Это приводит к набору лишних килограммов, пишут aif.ru.

На сегодняшний день нет точного объяснения, почему недосып влияет на аппетит, но есть несколько гипотез. Согласно одной из них, из-за нарушения сна на кортикальном уровне происходят изменения в работе нервной системы, которая помогает регулировать аппетит и выбирать тип пищи.

Кроме того, есть версия, что недосып и прочие нарушения сна приводят к неудовлетворенности. Она чаще всего сопровождается регрессивными формами поведения (вредные привычки, переедание).

Чтобы избежать набора лишних килограммов, Мелехин советует увеличить физическую активность и обратить внимание на питьевой режим. А при хронических нарушениях сна обратиться к врачу.

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