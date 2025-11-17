Стиль жизни
Не болеть
Медицина Советы и рекомендации Польза и вред Что будет, если... Вопросы и ответы
Уведомления
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье
Новости
Сомнолог назвала привычку, которая усложняет пробуждение по понедельникам
Здоровье

Сегодня, 17:15

1 мин.

Сомнолог назвала привычку, которая усложняет пробуждение по понедельникам

Мария Задорожная
Автор
Девушка спит
Фото Drazen Zigic, iStock

Попытка наверстать упущенный сон в выходные дни чревата осложнениями в начале рабочей недели, подъем в понедельник становится особенно тяжелым. Об этом в беседе с «Лентой.ру» сказала сомнолог, кандидат медицинских наук София Черкасова.

Врач объяснила, что часто в субботу и воскресенье люди спят дольше из-за хронического недосыпа в будни, при этом разница во времени пробуждения между рабочими и выходными днями может достигать шести-семи часов.

«Например, человек встает в пятницу в шесть утра, а в субботу — уже в полдень. Это вызывает такой же эффект, как при резком скачке через часовые пояса. При таком режиме к понедельнику внутренние часы уже съезжают и просыпаться рано утром становится особенно мучительно», — предостерегла Черкасова.

Она добавила, что привычка отоспаться в выходные грозит тем, что в понедельник человек будет ощущать себя разбитым, истощенным и испытывать непреодолимое желание спать.

Правильный сон: сколько часов надо спать, нормы по&nbsp;возрасту, лучшее время.Правильный сон: как спать так, чтобы чувствовать себя бодрым

Читайте нас в ВКонтакте Дзен Max
Польза и вред
Советы и рекомендации
Новости холдинга
Зеленский и Макрон больше минуты стояли молча на совместной пресс-конференции
Холанд покупал 70 бургеров и заставил извиняться самого Гаттузо. Сборная Норвегии впервые за 28 лет едет на ЧМ
Пропавшая в Бермудском треугольнике яхтсменка из Франции вышла на связь
Дважды осужденный за допинг лыжник Веэрпалу стал сервисменом украинских биатлонистов
Трамп призвал опубликовать файлы Эпштейна. Что пишут СМИ
Экс-премьер РФ и иноагент Касьянов внесен в список террористов и экстремистов

Takayama

КХЛ на Кинопоиске

Последние новости
16:25
Косметолог объяснила, эффективны ли альгинатные маски
15:10
Профессор назвала болезнь, которая сокращает жизнь на 10-15 лет
13:00
Тейпирование: что это, кому нужно и зачем
11:45
Гастроэнтеролог рассказала, как подготовиться к застолью
14 ноя 17:45
Жительница Великобритании не может открывать рот из-за ошибки врачей