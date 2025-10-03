СМИ: в Великобритании нашли комаров, которые распространяют три вида опасных вирусов

Ученые выпустили экстренное предупреждение после того, как в Великобритании впервые были зафиксированы комары, способные переносить три опасные тропические болезни. Об этом пишет Daily Mail.

По данным публикации, агентство по охране здоровья населения Великобритании (UKHSA) выявило яйца египетских и тигровых комаров.

«Эти виды способны распространять вирусы лихорадки денге, чикунгунью и Зика», — подчеркивает издание.

UKHSA впервые нашла яйца египетских комаров в грузовом складе недалеко от аэропорта Хитроу в 2023 году, тигровых — в 2024 году возле технического обслуживания на трассе М20.

«Все свидетельствует о том, что эти виды комаров пока не закрепились на территории Великобритании», — отмечает публикация.

Издание подчеркивает, что специалисты обеспокоены изменением климата и более мягкими зимами в королевстве. В перспективе возрастает риск проникновения этих инвазивных видов.