СМИ: В России родители жалуются на эпидемию вируса Коксаки среди детей
Здоровье

Сегодня, 13:30

1 мин.

СМИ: В России родители жалуются на эпидемию вируса Коксаки среди детей

Мария Задорожная
Автор
Мальчик болеет вирусом Коксаки
Фото Tatiana Dyuvbanova, iStock

В нескольких регионах России зарегистрировали случаи заражения детей вирусом Коксаки. Сообщения о заболевании поступают из Красноярского края, Уфы, Орла, Владимира, Тюмени, Новосибирска и Архангельской области, пишет телеграм-канала Baza со ссылкой на врачей. По данным источника, в России наблюдается рост заболеваемости вирусом, в основном страдают дети от 3 до 6 лет.

По словам родителей, у заболевших детей резко поднимается температура до 39°C, которая плохо сбивается лекарствами, отмечается сильная головная боль и покраснение горла. После двух дней лихорадки на теле появляется характерная красная сыпь вокруг рта, на руках и ладонях.

Отмечается, что вирусу Коксаки чаще всего подвержены дети в возрасте от шести месяцев до шести лет. Он передается через инфицированную воду, пищу, бытовые предметы и воздушно-капельным путем.

Что такое вирус КВирус Коксаки: что это и&nbsp;симптомы&nbsp;&mdash; чем опасен и&nbsp;как защититься.Вирус Коксаки: что это, симптомы, чем опасен и как защититься
