СМИ: Россияне стали чаще страдать бессонницей

Телеграм-канал SHOT сообщает, что россияне стали чаще страдать бессонницей. Причина — тревожные расстройства, из-за которых люди больше времени проводят с собой по ночам.

Как рассказали каналу психологи, ночью люди испытывают меньше сенсорной нагрузки, так как отсутствуют звуковые и визуальные раздражители. Все это дает ощущение свободы. Человек убеждает себя: «Я делаю, что хочу, и никто меня не трогает». Однако наутро он страдает от недосыпа и чувства вины. Многие винят себя за усталость, обещают лечь пораньше. Но, как отмечают эксперты, россияне все равно выбирают ночной формат жизни. В итоге со временем у них развивается сильное раздражение к дневному свету, настоящий покой они могут обрести только после полуночи.

Чтобы наладить режим, психологи советуют обеспечить себе спокойствие в течение дня. Например, побыть 5 минут в тишине или пару раз в день отвлекаться от работы. Также следует отложить телефон за час до отбоя.