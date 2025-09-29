СМИ: «пандемия» сухого глаза охватила россиян

Как сообщает Telegram-канал Mash, офисные работники в России стали массово жаловаться на синдром сухого глаза. Сотрудники испытывают дискомфорт и чувство песка в глазах. По данным источника, с проблемой сухого глаза в больницы обращаются уже по несколько пациентов в день, поэтому медики уже называют ситуацию пандемией. Большинство обратившихся жалуются на жжение, сухость и воспаление глаз. При этом проявление синдрома начинается с легкого дискомфорта, слезотечения на ветру и усталости. Отмечается, что без должного лечения может развиться конъюнктивит, повреждение роговицы и ухудшение зрения.

Причиной синдрома канал называет бесконечные гаджеты, в которые граждане постоянно смотрят. Из-за этого сильно ухудшается зрение — вплоть до слепоты. Усугубляют ситуацию стрессы, переработки, отсутствие качественного отдыха и плохая экология.

Чаще всего за помощью приходят люди за 40 лет, которые последние 10-15 лет работают за компьютером.