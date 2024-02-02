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Сколько раз нужно мыть жирные волосы: рассказывает дерматолог
Здоровье

2 февраля, 16:45

1 мин.

Дерматолог рассказала, сколько раз нужно мыть жирные волосы

Мария Маковей
Автор
Женщина моет волосы
Фото Igor Vershinsky/istockphoto.com
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Врач-дерматолог, косметолог Татьяна Серебрякова советует обладательницам жирных волос мыть их два раза. Дело в том, что одного намыливания недостаточно, чтобы качественно очистить волосы.

«Первое мытье удаляет грязь, остатки средств для стайлинга, сухого шампуня. На первом этапе происходит растворение жира, особенно актуальное для людей с жирным типом волос», — отметила эксперт.

Второе мытье необходимо для избавления от остатков кожного сала, а также для активации питательных и лечебных свойств шампуня, сообщает «СЭ».

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