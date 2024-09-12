Синоптик заявил, что сильная магнитная буря накроет Землю 13 сентября

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале заявил, что магнитные бури, которые ожидались с вечера вторника 10 сентября до середины среды 11 сентября, так и не начались.

«Облако плазмы, судя по всему, прошло в нескольких градусах от планеты минувшей ночью. На этот раз Земля, насколько можно судить, не была задета даже самыми внешними периферийными участками выброса. Во всяком случае ни на одном из космических аппаратов, ведущих измерения на линии Солнце — Земля, не было зарегистрировано никаких скачков параметров», — объяснил эксперт.

По словам специалиста, отменять магнитную тревогу полностью не стоит. Ведь на Солнце за последние дни произошло несколько вспышек с возможными выбросами масс.

Кроме того, Леус спрогнозировал на поздний вечер 12 сентября слабые магнитные бури класса G1. Более интенсивные, до среднего уровня, класса G2, магнитные бури ожидаются в пятницу, 13 сентября.