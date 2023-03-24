Семейный врач объяснил, почему «весенний авитаминоз» — это миф

Кандидат медицинских наук, семейный врач Сергей Чудаков в беседе с изданием «Газета.ру» рассказал, что весенний авитаминоз — миф, который сложился исторически, когда к концу зимы запасы урожая истощались, и питание становилось однообразным. Несбалансированный рацион — главная причина нехватки нутриентов, которая может возникнуть в любое время года. «Сейчас, к сожалению, люди испытывают дефицит витаминов, микроэлементов, ненасыщенных жирных кислот фактически круглый год. Но, поскольку нам свойственно привязывать свои действия к каким-то датам, весна может стать поводом, чтобы задуматься о данном вопросе», — пояснил эксперт.

К симптомам авитаминоза Сергей Чудаков отнес сниженную умственную и физическую работоспособность, повышенную утомляемость, ухудшение качества кожи, ногтей и волос, плохую переносимость стрессов, нарушение работы ЖКТ, раннее поседение и морщины, а также обострения респираторных заболеваний чаще двух раз в год. Восполнить дефициты врач порекомендовал, в первую очередь, с помощью питания. В рацион следует включить зелень, овощи, ягоды (особенно облепиху и клюкву), нерафинированные масла холодного отжима. «Кроме того, можно употреблять продукты, обогащенные фитонутриентами. Это то, что формально не относится ни к витаминам, ни к минералам, это результат деятельности растений, полезной для человеческого организма. Все более актуальными становятся БАДы, однако перед их применением лучше сдать анализы и проконсультироваться с врачом», — подытожил специалист.

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