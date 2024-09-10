Сексолог рассказала, как нерегулярная половая жизнь влияет на женщин

Клинический психолог, сексолог Инесса Швацкая в разговоре с «СЭ» заявила, что при нерегулярной половой жизни у женщин могут произойти нарушения положения матки и стенок влагалища.

По ее словам, отсутствие оргазмов приводит к ослаблению мышц тазового дна. Поэтому для профилактики эксперты советуют упражнения Кегеля со специальным тренажером.

«У женщин с высоким либидо отсутствие секса также сказывается на эмоциональном и психическом состояниях. Женщина начинает хуже справляться со стрессами, у нее меняется гормональный фон, что может привести к нарушению менструального цикла», — отметила эксперт.

Кроме того, сексолог добавила, что воздержание отрицательно сказывается на памяти и формировании новых нейронных связей, что ведет к эмоциональной неустойчивости, быстрой утомляемости и бессоннице.