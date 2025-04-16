Российские ученые заявили, что картофель может вылечить язву желудка

Ученые из Московского государственного университета (МГУ) выделили полисахариды из картофеля. Они показали большую эффективность в заживлении язв желудка по сравнению с широко распространенными медикаментами. Об этом сообщается в журнале Pharmaceuticals.

Исследовательская группа пришла к выводу, что выделенные вещества могут заменить традиционные препараты для лечения язвенной болезни желудка.

Как отмечается, язва желудка является хроническим заболеванием, поражающим слизистую оболочку желудка, и наблюдается у 5-10% людей. Среди пациентов, прошедших курс лечения, у примерно трети отмечается рецидив, что делает поиск альтернативных терапий особенно актуальным.

В ходе лабораторных испытаний была установлена высокая эффективность полисахаридов в восстановлении слизистой оболочки желудка на уровне, превышающем действия некоторых коммерческих препаратов. Так эксперименты на животных продемонстрировали, что эти полисахариды способствуют более быстрому заживлению пептических язв за счет формирования дифференцированной слизистой оболочки и железистого эпителия, что подтверждает восстановление функций и тканей желудка.

В дополнение, полисахариды стимулировали выработку противовоспалительных цитокинов и активировали иммунные механизмы для борьбы с язвенной болезнью. Уровень заживления язв при использовании этих полисахаридов на модельных объектах составил 60-80%, в то время как эффективность традиционных препаратов колебалась в пределах 25-50%.