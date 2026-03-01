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Российские ученые разработали «умную» жевательную резинку
Здоровье

1 марта, 12:15

1 мин.

Российские ученые разработали «умную» жевательную резинку

Кристина Гергис
Автор
Жевательная резинка
Фото Liudmila Chernetska, iStock

По сообщению РБК life со ссылкой на пресс-службу Сеченовского университета, команда молодых ученых Института стоматологии им. Е. В. Боровского создала жевательную резинку с уникальным составом.

Разработанный продукт будет не просто освежать дыхание, а целенаправленно бороться с кариесогенными бактериями, растворять зубной налет и укреплять эмаль. Если жевать такую жвачку регулярно, ферменты будут постепенно накапливаться в эмали. Благодаря этому зубы остаются защищены даже после перерыва в использовании.

«Как правило, люди чистят зубы дважды в день, но остатки еды в течение дня остаются на эмали часами, ферментируются бактериями, провоцируя развитие кариеса и других заболеваний. Наша команда стоматологов и фармацевтических технологов придумала, как сделать профилактику приятной привычкой, чтобы люди сами захотели ею заниматься», — отметил основатель стартапа, студент Андрей Галкин.

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