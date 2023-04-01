Российские ученые обнаружили способ снизить биологический возраст

Группа российских ученых из Москвы и Новосибирска на базе клиники ведущего Российского геронтологического научного центра в г.Москва выявила, что употребление биологически активных веществ таких, как терпены пихты сибирской, способно снизить артериальные индексы биологического возраста на два с половиной года. Исследование опубликовано в издании Frontiers in Pharmacology.

Участниками эксперимента стали 60 мужчин и женщин в возрасте 40-65 лет без хронических заболеваний, ожирения, не принимающие лекарств. Их разделили на две равные группы. Участники первой группы на протяжении 90 дней получали биологически активную добавку к пище, содержащую терпены пихты сибирской, лимонен, альфа-линоленовую кислоту и витамин Е. Участники второй группы получали плацебо.

Результаты исследования показали, что антропометрические и биохимические показатели в обеих группах не изменились, но было зафиксировано уменьшение артериальных индексов биологического возраста на два с половиной года по сравнению с исходным уровнем у участников основной группы. У второй группы таких изменений не произошло. Ученые пришли к выводу, что употребление препаратов с терпенами пихты снижает биологический возраст, отражающий состояние артерий, у здоровых мужчин и женщин среднего возраста.

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