Российские ученые намерены остановить старение

На базе Нижегородского государственного университета им.Н.И.Лобачевского открылся первый в России Институт биологии старения. Ученые всерьез намерены остановить возрастные изменения в организме человека и уже проделали большой объем работы в этом направлении, сообщает сайт KP.RU.

По словам ректора Университета имени Лобачевского, член-корреспондента РАН Елены Загайновой, за последние годы в вузе активно развивалось биомедицинское направление, которое включает Институт биологии и биомедицины, НИИ нейронаук, Институт клинической медицины. Создание Института биологии старения стало важным этапом на пути развития университета.

Руководитель Института биологии старения ННГУ, российский ученый-биолог, член-корреспондент РАН Алексей Москалев рассказал KP.RU, что за последние несколько лет ученым из Университета Лобачевского удалось опубликовать более 70 международных научных работ на тему старения, успешно реализованы несколько крупных грантов на научную работу.

«С возрастом приходят десятки заболеваний, которые снижают качество жизни и повышают риск смерти. В то же время старение — одна из самых больших биомедицинских загадок и ее сложность поражает воображение,» — говорит Алексей Москалев.

Среди ближайших задач Института биологии старения — разработка и внедрение новых методов измерения биологического возраста, определение «часов старения» для отдельных жизненно важных систем организма, что может помочь излечению самых разных болезней.

«Для человека не разработаны панели биомаркеров отдельных механизмов старения, что затрудняет внедрение адресной (более подходящей для конкретного человека) терапии. Некоторые фундаментальные процессы, связанные с изнашиванием внеклеточного вещества (матрикса) соединительной ткани, слабо изучены и нам предстоит восполнить этот пробел. Планируется внедрение новых методов оценки возрастных изменений психофизиологических показателей и функционирования сердечно-сосудистой системы. Кроме того, будут изучаться свойства веществ, способных повысить продолжительность жизни, и их комбинаций как на лабораторных культурах клеток человека, так и на животных. В институте собраны уникальные методы, необходимое оборудование и квалифицированные кадры для решения как фундаментальных, так и прикладных задач, связанных с долголетием,» — пояснил Алексей Москалев.