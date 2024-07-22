Россияне жалуются на заражение «зудом купальщика»

Россияне жалуются на заражение так называемым «зудом купальщика», который вызывают личинки церкарии. Они проникают под кожу во время купания в прудах и озерах, где обитают утки. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По информации портала, случаи заражения «зудом купальщика» фиксируют в Нижнем Новгороде — в Светлоярском озере и озере парка имени 777-летия города. Аналогичная ситуация в ХМАО, где заболевшие посетили водоемы в поселке Каменный Октябрьского района.

Инфицированные отмечают, что тело при заражении покрывается волдырями и пятнами, поднимается высокая температура. Кроме того, проникшие в кровь церкарии могут попасть в легкие, что может привести к легочному синдрому или грозить анафилактическим шоком.