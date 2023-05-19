Россияне рассказали, что им мешает крепко спать после трудового дня
Согласно исследованию Life.ru, большинству россиян мешают уснуть мысли о работе.
С такой проблемой сталкиваются 34% опрошенных. Ничего не мешает заснуть 30% респондентов. Еще одной причиной бессонницы россияне называют храп партнера или партнерши — 23%. Шум соседей не дает спать 13% опрошенных.
Также отмечается, что 57% из заявивших о «храпе» — это женщины, а «ничего не мешает уснуть» в основном отвечали мужчины — 70%.
Источник: https://life.ru/p/1580395
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