Россияне рассказали, что им мешает крепко спать после трудового дня

Согласно исследованию Life.ru, большинству россиян мешают уснуть мысли о работе.

С такой проблемой сталкиваются 34% опрошенных. Ничего не мешает заснуть 30% респондентов. Еще одной причиной бессонницы россияне называют храп партнера или партнерши — 23%. Шум соседей не дает спать 13% опрошенных.

Также отмечается, что 57% из заявивших о «храпе» — это женщины, а «ничего не мешает уснуть» в основном отвечали мужчины — 70%.