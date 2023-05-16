Стиль жизни
Не болеть
Медицина Советы и рекомендации Польза и вред Что будет, если... Вопросы и ответы
Игры
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье

16 мая, 15:00

Россиянам рассказали, стоит ли сушить белье на улице

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Врач-гигиенист Константин Кривошонок рассказал, как правильно сушить белье на улице.

«С точки зрения физики гораздо эффективнее и быстрее сушка белья в лютый мороз, нежели в жаркий летний день. В сухом морозном воздухе мокрое белье сначала «замерзает» — вся вода превращается в лед, который затем постепенно испаряется из ткани благодаря сухости окружающего воздуха. Сушка на морозе избавляет от лишней влажности в доме, дарит вещам аромат свежести, а отрицательные температуры губительны для роста и размножения микробов. При температуре же воздуха несколько выше нуля, когда нет сублимации, процесс сушки будет куда более длительным и малоэффективным, в том числе для целей обеззараживания», — приводит Life.ru слова специалиста.

Также Кривошонок рассказал, обеззараживает ли солнечный свет ткань.

«Солнечный свет, конечно, обеззараживает, но не настолько, тем более в РФ есть регионы с совсем малой инсоляцией. Можно ли при сушке на улице занести в белье клещей и прочих насекомых? Маловероятно. Если, конечно, не сушить в поле с высокой травой», — добавил он.

По словам специалиста, вещи в городе лучше сушить на балконе, так как воздух в мегаполисе содержит сплошные выхлопные газы и химические примеси.

Источник: https://life.ru/p/1579478
0
Читайте также
В Telegram-канале Блиновской появились сообщения от ее имени
Шойгу опроверг заявления Украины о якобы сбитых ее ПВО ракетах «Кинжал»
В офисе Зеленского заявили о нехватке оружия для контрнаступления ВСУ
Как Россия стала ключевым игроком в мировом сельском хозяйстве: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Российский вратарь едет в «Торонто»
«Даллас» — «Сиэтл»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
Дмитрий Пирог: Головкин, бой с Джейкбосом, травма / Дрозд подкаст #18
Оффершиты «Магнитки», белорусы на рынке, трансферные новости
«Эдмонтон» — «Вегас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Эспаньол» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Эльче» — «Атлетико»: видеообзор, 34-й тур чемпионата Испании
«Сельта» — «Валенсия»: видеообзор, 34-й тур чемпионата Испании
Тульские пряники и попытка покушения на тренера
«Сиэтл» — «Даллас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Реал» — «Хетафе»: видеообзор, 34-й тур чемпионата Испании
Где будет отдыхать Ротенберг: специальный репортаж Шевченко
«Вегас» — «Эдмонтон»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Торонто» — «Флорида»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
Илья Сорокин — претендент на «Везина Трофи»
«Даллас» — «Сиэтл»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Каролина» — «Нью-Джерси»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
Топ-10: главные династии российского футбола
Новый контракт Родиона Амирова
«Эдмонтон» — «Вегас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Флорида» — «Торонто»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Ничушкина оставят в «Колорадо» несмотря на скандал
«Сиэтл» — «Даллас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Нью-Джерси» — «Каролина»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Эксперт рассказал, как сохранить суставы здоровыми

Врач назвала три фактора, снижающих выработку коллагена
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Новости
RSS RSS
Все новости