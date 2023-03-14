Россиянам рассказали, продажи каких народных средств для лечения простуды выросли в феврале

Аналитики продаж Ozon рассказали, что в феврале этого года в интернет-магазине на 32% выросла продажа народных средств для профилактики и лечения простуды. Об этом информирует «Life.ru».

Как отмечает источник, популярна стала продукция с эхинацеей, которую берут в таблетках, капсулах или в составе витаминных комплексов — с витамином С, цинком, шиповником, рыбьим жиром, омегой-3.

Также в феврале на площадке выросли продажи витамина С. На третьем месте по популярности оказался прополис. Его купили на 79% больше, чем в феврале прошлого года. Продажа вяленой клюквы увеличилась на 64%, а меда — на 51%. Продажи грудного сбора, который народ использует для лечения простуды, выросли на 64%.

Меньше всего внимания россияне проявляют к имбирю, малиновому варенью, сушеной малине и лимонам.