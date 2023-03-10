Россиянам рассказали, какие запахи помогают снимать стресс

Врач-оториноларинголог Кристина Савранская рассказала, как с помощью ароматерапии снять стресс и улучшить настроение.

«Проведенное в Иране исследование доказало, что лучший эффект для снижения нервного напряжения дает аромат розы. В других работах упоминаются ваниль, мелисса, бергамот, иланг-иланг. А еще у ученых есть фаворит среди запахов, помогающих бороться со стрессом, — это лаванда. Благодаря нейровизуализации было доказано, что лаванда оказывает успокоительное действие. Это происходит из-за того, что вещества, входящие в состав эфирного масла, понижают активность симпатической нервной системы, которая активизируется в стрессовых ситуациях», — приводит «Life.ru» слова Савранской.

Также специалист добавила, что для большинства людей запах является самым сильным чувством, привязанным к памяти. Поэтому, когда у человека плохое настроение или повышенная тревожность, помочь ему могут ароматы, навевающие воспоминания о чем-то хорошем.