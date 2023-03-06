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Сегодня, 23:20

Россиянам рассказали, как ускорить рост волос и предотвратить их выпадение

Алина Савинова
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Врач-косметолог Кристина Радина заявила, что в случае резкого выпадения волос следует сходить к врачу-терапевту, чтобы сдать общий анализ крови, биохимию и анализ на витамины.

«Потому что если есть дефициты, если есть анемия или нехватка каких-то макроэлементов в организме, то может быть такая проблема, как выпадение волос, ломкость ногтей, и, соответственно, она не решается местным воздействием. Она будет решаться непосредственно применением медикаментов, приемом витаминов», — приводит «Life.ru» слова Радиной.

Как она отметила, есть никотиновая кислота в ампулах, которую втирают в корни волос. По словам специалиста, она расширяет сосуды, что приводит к увеличению притока крови к волосяным луковицам.

«Следующий препарат, который можно отметить, — это маски с содержанием витаминов. Например, витамин Е и другие витамины, которые являются природными антиоксидантами. Они оказывают увлажняющие, регенерирующие и стимулирующие действия. Следующий продукт, который очень хорошо помогает для роста волос и препятствует выпадению, — это специальные дрожжи для волос. Они содержат биотин и тем самым защищают волосяные луковицы, то есть препятствуют выпадению волос, увлажняют корни волос», — добавила врач.

Источник: https://life.ru/p/1563221
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