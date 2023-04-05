Россиянам рассказали, как похудеть только с помощью ходьбы
Фитнес-тренер Анна Варакина рассказала, как похудеть только с помощью ходьбы.
По ее словам, настоящий вызов организму и хорошая тренировка — ходьба по пересеченной местности. Также полезной является интенсивная ходьба. Если простая ходьба не приносит результата, можно повесить на плечи утяжеленный рюкзак и, начиная с небольшого веса, постепенно добавлять килограммы. Не только уменьшить вес, но и укрепить мышцы и суставы ног поможет ходьба по лестнице.
«Чтобы превратить ходьбу в более эффективную тренировку, добавьте элементы планирования: записывайте, сколько вы прошли километров или шагов, с какой скоростью, с каким отягощением, составляйте план будущих тренировок и новые маршруты, отмечайте прогресс», — приводит «Life.ru» слова Варакиной.
Источник: https://life.ru/p/1570325
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