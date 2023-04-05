Стиль жизни
Не болеть
Медицина Советы и рекомендации Польза и вред Что будет, если... Вопросы и ответы
Игры
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье

Сегодня, 19:31

Россиянам рассказали, как похудеть только с помощью ходьбы

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Фитнес-тренер Анна Варакина рассказала, как похудеть только с помощью ходьбы.

По ее словам, настоящий вызов организму и хорошая тренировка — ходьба по пересеченной местности. Также полезной является интенсивная ходьба. Если простая ходьба не приносит результата, можно повесить на плечи утяжеленный рюкзак и, начиная с небольшого веса, постепенно добавлять килограммы. Не только уменьшить вес, но и укрепить мышцы и суставы ног поможет ходьба по лестнице.

«Чтобы превратить ходьбу в более эффективную тренировку, добавьте элементы планирования: записывайте, сколько вы прошли километров или шагов, с какой скоростью, с каким отягощением, составляйте план будущих тренировок и новые маршруты, отмечайте прогресс», — приводит «Life.ru» слова Варакиной.

Источник: https://life.ru/p/1570325
0
Читайте также
Cisco уничтожила запчасти для оборудования в России на 1,9 млрд рублей
Военкор назвал выгодным для армии РФ медленный штурм Артемовска
«Подарок полетел, воздух чист, отработали супер!»
Тело водителя упавшей с моста фуры нашли водолазы в Хабаровском крае
Популярное видео
Топ-10: самые эпичные автоголы российского футбола
Трагедия в семье Мичкова
«Ванкувер» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Почему забуксовал «Спартак»? Воспитает ли Федотов Карраскаля?
Семин: «Локо», Хвича, Пиняев
«Авангард» сравнял счет. Воробьев ушел из «Магнитки»
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
Овечкин и Малкин поругались с судьями
«Питтсбург» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Атлетико» — «Бетис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Реал» — «Вальядолид»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Ак Барс» чуть не упустил победу в первом матче серии
«Колорадо» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Эльче» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Питтсбург» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Ак Барс» — «Авангард»: серия начинается
«Ванкувер» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Салават» предложил Хо-Сэнгу новый контракт
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Цефалголог рассказала, какие привычки защищают от деменции

Врач Миргородская рассказала, какие болезни можно выявить по глазам
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Новости
RSS RSS
Все новости