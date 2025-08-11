Россиянам напомнили, какими инфекциями можно заразиться от кошек

Кошки могут передавать человеку ряд заболеваний, включая бешенство, стригущий лишай и токсоплазмоз. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

Как отметил представитель ведомства, бешенство, стригущий лишай, токсоплазмоз, лямблиоз и фелиноз — далеко не полный перечень инфекций, которые могут передаваться от больных кошек.

По данным Роспотребнадзора заражение может происходить через зараженную слюну, мочу или кал, а также при укусах и царапинах. Чтобы снизить риск заражения, ведомство советует соблюдать простые правила: мыть руки после контакта с кошками, использовать перчатки при уборке экскрементов. Кроме того, регулярно вакцинировать питомца от бешенства, обрабатывать его от блох и клещей.

Также специалисты Роспотребнадзора рекомендуют избегать контакта питомцев с бездомными животными и грызунами.