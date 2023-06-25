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Сегодня, 16:00

Россиянам дали 5 советов, как питаться при занятиях бегом

Алина Савинова
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Нутрициолог Елена Свиридова рассказала о подходящем питании для бегунов. Об этом информирует «Life.ru».

Специалист рекомендует пить больше воды и есть больше белка. По ее словам, если не включать достаточное количество белка в рацион, мышцам будет тяжелее восстановиться. Также в период занятий бегом врач советует отказаться от острой пищи, так как она способствует обезвоживанию.

Как отмечает Свиридова, полезным дополнением к рациону будут протеиновые батончики. Нутрициолог говорит, что перекусывать ими нужно за час до занятий спортом. Кроме того, эксперт рекомендует каждое утро выпивать по стакану свежевыжатого сока, который содержит огромное количество витаминов и способствуют ускорению метаболизма.

Источник: https://life.ru/p/1588589
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