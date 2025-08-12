Стиль жизни
Россиян призвали вакцинироваться от менингококковой инфекции
Здоровье

12 августа, 17:35

1 мин.

Мария Задорожная
Вакцинация от менингококка.
Фото gorodenkoff, iStock

Российские врачи настоятельно рекомендуют принять срочные меры из-за активного распространения менингококковой инфекции в стране. Об этом пишет РБК.

По словам врача-инфекциониста и кандидата медицинских наук Екатерины Степановой, с начала 2025 года в России зафиксировали 1,2 тысячи случаев заболевания. При этом за весь прошлый год было выявлено только 600 таких случаев.

«На данный момент уже наблюдается рост в два раза, что говорит о необходимости введения дополнительных мер, в частности вакцинации, в частности уязвимых групп», — сказала специалист.

Ее мнение поддержал врач Михаил Фаворов. Он отметил, что необходимо внести вакцинацию от менингококковой инфекции в календарь прививок. Также он подчеркнул, что людям нужно ставить уколы с препаратами, которые будут давать иммунитет на все серотипы. По его словам, подобные лекарства уже существуют, нужно только начать их производство.

Кроме того, в материале приводится мнение педиатра Лилит Аракелян. Она назвала несколько факторов распространения менингококковой инфекции. К ним врач отнесла рост числа антипрививочников, пропуск вакцинации из-за пандемии COVID-19 и увеличение количества завозных случаев инфекции в связи с активизацией поездок за границу. Она добавила, что сейчас в России доступны вакцины пяти разных групп: A, B, C, W и Y.

