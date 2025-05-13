Стиль жизни
Роспотребнадзор: в августе в России лихорадка Западного Нила достигнет пика
Здоровье

13 мая, 15:55

1 мин.

Роспотребнадзор: в августе в России лихорадка Западного Нила достигнет пика

Мария Задорожная
Автор
Пробирка с вирусом лихорадки Западного Нила
Фото Md Saiful Islam Khan, iStock

Пик заболеваемости лихорадкой Западного Нила (ЛЗН) в России случится в августе. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на Роспотребнадзор.

«В эпидсезон 2025 года интенсивные проявления эпидемического процесса ЛЗН на территории Российской Федерации ожидаются в июне — сентябре, а пик заболеваемости прогнозируется в августе», — говорится в публикации.

По данным ведомства, наибольший риск заражения имеется в Южном, Приволжском и Центральном федеральных округах. При этом специфического лечения от недуга нет. Поэтому Роспотребнадзор посоветовал гражданам, которые планируют поездки в регионы с высоким риском заболевания ЛЗН, и соблюдать меры защиты: устанавливать сетки на окна, использовать репелленты, носить закрытую одежду и не находиться на улице в поздно вечером и ночью. При появлении симптомов заболевания незамедлительно обращаться к врачу.

Лихорадка денге.Врачи рассказали, чем опасна лихорадка денге
Медицина
Советы и рекомендации
Инфекционист назвала болезни, которыми можно заразиться на даче
Инфекционист назвала болезни, которыми можно заразиться на даче

