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Сегодня, 19:15

Роспотребнадзор усилил контроль за рейсами из Египта из-за неизвестной лихорадки

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Наталья Перова
Врач-аллерголог, иммунолог, гирудотерапевт
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Мужчина у пирамиды.
Фото Freepik/wirestock

Роспотребнадзор усилил контроль за туристами, которые возвращаются из Египта, поскольку в 600 км от Каира зафиксировали случаи неизвестного заболевания, по симптомам схожего с лихорадкой денге. Основные переносчики болезни, по словам представителей ведомства, это комары. «По возвращении из Египта и в случае ухудшения состояния следует обратиться к врачу, обязательно сообщив ему о месте вашего путешествия», — подчеркнули в Роспотребнадзоре. Об этом 19 июля сообщили на портале «Вести Воронеж».

Врач-иммунолог Наталья Перова рассказала СЭ, как обезопасить себя от неизвестной болезни. «Главное, максимально защитить себя от укусов насекомых: использовать репелленты, носить одежду закрывающую тело, не находиться в местах со стоячей водой. По возможности лучше выбирать другие страны для отдыха. При признаках ухудшения самочувствия — сразу же к врачу. По-другому — никак», — заявила медик и предостерегла от приема иммуномодуляторов и иммуностимуляторов: они не только не гарантируют того, что вы не заболеете, но и могут быть опасны.

Ранее, 13 июля, мы рассказывали о вероятности появления в России вируса Оз.

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