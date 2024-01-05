Стиль жизни
Не болеть
Медицина Советы и рекомендации Польза и вред Что будет, если... Вопросы и ответы
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье
Новости
Роспотребнадзор прокомментировал ситуацию с энцефалитом лошадей в стране
Здоровье

Сегодня, 14:35

1 мин.

Роспотребнадзор прокомментировал ситуацию с энцефалитом лошадей в стране

Мария Маковей
Автор
Лошадь смотрит в камеру.
Фото BitsAndSplits/istockphoto.com
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Случаев завоза лошадиного энцефалита в Россию не зафиксировано. Ситуация находится на особом контроле у Роспотребнадзора РФ, пишет «Коммерсант».

Специалисты ведомства отслеживают ситуацию в пунктах пропуска через государственную границу. Для выявления граждан с признаками инфекционных заболеваний задействована автоматизированная информационная система (АИС) «Периметр».

Напомним, в декабре 2023 года Аргентина сообщила Всемирной организации здравоохранения о случае заражения человека западным энцефалитом лошадей. На сегодняшний день зарегистрировано уже 12 случаев заражения инфекционным заболеванием среди людей.

Болезнь передается через укусы комаров. Несмотря на то что вирус поражает в основном лошадей, он может передаваться от животных к человеку. Симптомы западного энцефалита лошадей такие: лихорадка, головные боли, усталость, озноб и общее недомогание.

Почему опасно мешать алкоголь с&nbsp;газировкой. 3 причины, почему опасно мешать алкоголь с газировкой
Медицина
0
Новости холдинга
На Украине показали руины любимой Зеленским фабрики военной одежды
Скончался актер Константин Желдин
В США польские танки сочли бесполезными для армии Украины
В США при посадке разбился стратегический бомбардировщик B-1B Lancer
dasdsadada

Наши в НХЛ

Последние новости
4 янв 13:45
Инфекционист рассказал, какие эпидемии ждут россиян в 2024 году
2 янв 13:30
Фитнес-тренер объяснила, как восстановить мышцы
2 янв 12:05
Доктор Мясников объяснил, как бороться с похмельем
1 янв 10:05
Гастроэнтеролог рассказала, какие огурцы помогут снять похмелье
31 дек 2023 17:45
В Аргентине нашли человека, зараженного лошадиным энцефалитом
dasdsadada