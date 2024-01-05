Роспотребнадзор прокомментировал ситуацию с энцефалитом лошадей в стране

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Случаев завоза лошадиного энцефалита в Россию не зафиксировано. Ситуация находится на особом контроле у Роспотребнадзора РФ, пишет «Коммерсант».

Специалисты ведомства отслеживают ситуацию в пунктах пропуска через государственную границу. Для выявления граждан с признаками инфекционных заболеваний задействована автоматизированная информационная система (АИС) «Периметр».

Напомним, в декабре 2023 года Аргентина сообщила Всемирной организации здравоохранения о случае заражения человека западным энцефалитом лошадей. На сегодняшний день зарегистрировано уже 12 случаев заражения инфекционным заболеванием среди людей.

Болезнь передается через укусы комаров. Несмотря на то что вирус поражает в основном лошадей, он может передаваться от животных к человеку. Симптомы западного энцефалита лошадей такие: лихорадка, головные боли, усталость, озноб и общее недомогание.