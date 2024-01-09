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Роспотребнадзор предупредил о начале тридемии в России
Здоровье

Сегодня, 15:00

1 мин.

Роспотребнадзор предупредил о начале тридемии в России

Мария Маковей
Автор
Заболевшая девушка смотрит на градусник лежа на диване
Фото monstArrr_/istockphoto.com
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В России наблюдается заметный рост заболеваемости гриппом (128,1 случая на 10 тысяч населения, что выше базовой линии на 83 процента). Об этом «Известиям» сообщили в Роспотребнадзоре и НИИ гриппа имени Смородинцева. В стране также активно распространяются ОРВИ и COVID-19, эксперты характеризуют ситуацию как тридемию — одновременное распространение трех вирусов.

Однако профессор вирусологии НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн уверяет, что случаи микст-инфекций, когда человек одновременно заражается несколькими заболеваниями, крайне редки. Он также напомнил, что сегодня доступна не только вакцина от гриппа, но и обновленная вакцина от коронавирусной инфекции.

Важность вакцинации подчеркнул и профессор кафедры госпитальной терапии РНИМУ им. Н.И. Пирогова, врач-терапевт и пульмонолог высшей категории Александр Карабиненко. Он отметил, что спад заболеваемости возможен в феврале-марте, но, чтобы не заразиться, нужно вакцинироваться.

«Сезон проходит так же, как проходил в течение последних 50 лет, — ничего страшного не произошло. Жалобы некоторых на затяжной кашель надо рассматривать индивидуально, ведь сам кашель может быть по разным причинам, часто из-за хронических заболеваний. Грипп проходит за семь дней», — добавил Карабиненко.

Кроме того, он призвал россиян вести здоровый образ жизни, одеваться по погоде и отказаться от курения, а Анатолий Альтштейн напомнил о важности регулярного мытья рук и ношения защитных масок в общественных местах.

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