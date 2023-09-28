Роспотребнадзор попросили ограничить продажу сладкой газировки детям
Национальный союз защиты прав потребителей обратился к Роспотребнадзору с просьбой ограничить продажу сладких газированных напитков для детей. Это связано с тем, что большинство производителей в настоящее время в целях экономии начали использовать сахарозаменитель аспартам.
«Споры о возможной канцерогенности аспартама в мировых научных кругах не прекращаются. Международное агентство по изучению рака опубликовало результаты оценки опасности и риска подсластителя аспартама. Согласно этим оценкам, ВОЗ классифицировала аспартам как «возможно канцерогенное вещество» для человека», — говорится в обращении к Роспотребнадзору.
Организация просит проработать механизмы выборочного контроля безалкогольных напитков на содержание консервантов, витаминов, красителей и сахарозаменителей. А также сделать маркировку и прекратить продажи таких напитков несовершеннолетним.
Ранее врач Павлова заявила, что употребление газировок приводит к ожирению.
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