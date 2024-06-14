Стиль жизни
Не болеть
Медицина Советы и рекомендации Польза и вред Что будет, если... Вопросы и ответы
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье
Новости
Роспотребнадзор исключил вспышку лихорадки денге в России
Здоровье

Сегодня, 13:35

1 мин.

Роспотребнадзор исключил вспышку лихорадки денге в России

Мария Маковей
Автор
Лихорадка денге образец крови
Фото jarun011/istockphoto.com
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

В настоящее время в странах Панамериканского региона и Юго-Восточной Азии отмечается подъем заболеваемости лихорадкой тенге, связанный с изменениями климата и увеличением численности комаров Aedes Albopictus. Однако Роспотребнадзор РФ исключает возможность распространения заболевания в стране.

«Специалисты Роспотребнадзора на постоянной основе ведут мониторинг эпидемиологической ситуации не только в РФ, но и в других странах», — говорится в публикации РИА Новости.

В ведомстве отметили, что ежегодно в России регистрируются завозные случаи лихорадки денге из Таиланда, Вьетнама, Индонезии, Индии, Доминиканской Республики. Однако учеными ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработаны высокоточные тест-системы, которые позволяют обнаружить лихорадку.

Также специалисты рекомендуют туристам при планировании путешествий в страны с тропическим и субтропическим климатом носить одежду, которая закрывает тело, использовать средства индивидуальной защиты от насекомых, в номерах отелей использовать фумигаторы, установить противомоскитные сетки на дверях, над кроватью и на окнах и обязательно хранить запасы питьевой воды в закрытых емкостях.

Кроме того, в Роспотребнадзоре отметили, что комары Aedes Albopictus не обитают на территории России, за исключением отдельных южных территорий, но и те не инфицированы. Заболевание не передается от человека к человеку.

Почему одних людей кусают комары, а&nbsp;других&nbsp;&mdash; нет. Ученые объяснили, почему одних людей кусают комары, а других — нет
Медицина
Советы и рекомендации
0
Новости холдинга
Путин назвал условия для переговоров по Украине
Болезнь Мбаппе, стареющий Роналду, хаос в Германии. Главные интриги Евро-2024 по футболу
В Госдуме указали на окончательный подрыв доверия к доллару в мире
Небензя назвал целью саммита по Украине в Швейцарии ультиматум РФ

Откройте глаза на свое будущее

Последние новости
13 июн 15:25
Стоматолог объяснил, кому нельзя ставить виниры
12 июн 18:45
Кардиолог объяснил, чем опасно перегревание организма
12 июн 15:30
Аллерголог рассказала, как защититься от аллергии на тополиный пух
12 июн 11:45
Травник поделилась рецептом маски для лица на основе фейхоа
11 июн 14:45
Врач рассказал, как защититься от туляремии