Репродуктолог рассказала, как физические нагрузки влияют на фертильность

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Врач-репродуктолог, гинеколог Ирина Соломахина в беседе с «СЭ» заявила, что регулярные неинтенсивные тренировки способствуют выработке гормонов эстрогена и прогестерона, которые необходимы для нормального функционирования репродуктивной системы.

Также умеренная физическая активность снижает риски выкидыша и бесплодия, увеличивает вероятность рождения ребенка у пациенток, проходящих программы вспомогательных репродуктивных технологий, в том числе ЭКО, добавила врач.

Кроме того, спорт повышает мужскую фертильность. Так умеренные тренировки улучшают качество спермы и увеличивают активность сперматозоидов.

Репродуктолог отметила, что чрезмерные занятия спортом способны ухудшить репродуктивную функцию у мужчин и женщин. Поэтому везде важен баланс.