Реабилитолог рассказал, кому нельзя делать массаж

Массажист, реабилитолог Сергей Решетников в беседе с «СЭ» отметил, что массаж имеет ряд противопоказаний. По словам эксперта, его не стоит проводить при острых воспалительных процессах, так как это может привести к осложнениям. Также не рекомендуется массаж при повышенной температуре тела.

«Кожные заболевания и повреждения — также основания для отказа от массажа. А людям со склонностью к кровотечениям и варикозному расширению вен следует быть осторожными, так как мануальные техники могут усугубить эти проблемы», — сказал специалист.

Также Решетников добавил, что во время беременности и месячных требуется консультация и разрешение врача на проведение массажа.