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Реабилитолог рассказал, кому нельзя делать массаж
Здоровье

Сегодня, 20:35

1 мин.

Реабилитолог рассказал, кому нельзя делать массаж

Мария Задорожная
Автор
Мужчина на массаже
Фото dikushin/istockphoto.com
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Массажист, реабилитолог Сергей Решетников в беседе с «СЭ» отметил, что массаж имеет ряд противопоказаний. По словам эксперта, его не стоит проводить при острых воспалительных процессах, так как это может привести к осложнениям. Также не рекомендуется массаж при повышенной температуре тела.

«Кожные заболевания и повреждения — также основания для отказа от массажа. А людям со склонностью к кровотечениям и варикозному расширению вен следует быть осторожными, так как мануальные техники могут усугубить эти проблемы», — сказал специалист.

Также Решетников добавил, что во время беременности и месячных требуется консультация и разрешение врача на проведение массажа.

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